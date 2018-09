ബിയര്‍ ബോട്ടിലുകളുമായി എത്തിയ ട്രക്ക് ബൂത്തിലേക്ക് ഇടിച്ചുകയറി; അമ്പരപ്പിക്കുന്ന വീഡിയോ കാണാം

രാജസ്ഥാന്‍: ബിയര്‍ ബോട്ടിലുകളുമായി എത്തിയ ട്രക്ക് ബൂത്തിലേക്ക് ഇടിച്ചുകയറി. രാജസ്ഥാനിലെ കിഷന്‍ഗഡിലെ ജയ്പൂര്‍ – അജ്മീര്‍ ഹൈവേയില്‍ വെളളിയാഴ്ച മൂന്ന് മണിയോടെയാണ് ബിയര്‍ ബോട്ടിലുകളുമായി എത്തിയ ട്രക്ക് ടോള്‍ ബൂത്തിലേക്ക് ഇടിച്ചുകയറി ഒരാള്‍ക്ക് പരിക്കേറ്റത്.

ബിയര്‍ കുപ്പികള്‍ പൊട്ടി കാറിന് മുകളിലേക്ക് വീണു. അപകടത്തില്‍ ടോള്‍ ബൂത്ത് ഭാഗികമായി തകര്‍ന്നു. അപകടത്തില്‍ ട്രക്ക് ഡ്രൈവര്‍ക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. ടോള്‍ ബൂത്തിലേക്ക് എസ്‌യുവി എത്തിയതിന് പിറകെ പാഞ്ഞെത്തിയ ട്രക്ക്ഇടിച്ച് കയറുകയായിരുന്നു. സംഭവം ടോള്‍ ബൂത്തിലെ സിസിടിവി ക്യാമറയില്‍ പതിഞ്ഞിരുന്നു.

#WATCH A truck rams into toll plaza in Rajasthan's Kishangarh; One person was injured in the incident (21.09.2018) (Source: CCTV footage) pic.twitter.com/GcG8v3dIly

— ANI (@ANI) September 22, 2018