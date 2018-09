റോഡരുകിൽ മാലിന്യങ്ങൾ വലിച്ചെറിയുന്നവർ തീർച്ചയായും ഈ വീഡിയോ കണ്ടിരിക്കണം

ബെയ്ജിംഗ്: വഴിയരികിലേക്കും പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലുമെല്ലാം മാലിന്യം വലിച്ചെറിയുന്നവര്‍ കണ്ടിരിക്കേണ്ട വീഡിയോ വൈറലാവുന്നു. ചൈനയിലെ ബെയ്ജിംഗില്‍ നടന്ന ഒരു സംഭവമാണ് വീഡിയോയിലുള്ളത്. ട്രാഫിക്ക് സിഗ്‌നലിനടുത്തായി നിര്‍ത്തിയിട്ടിരുന്ന കാറിനുള്ളില്‍ നിന്ന് ഗ്ലാസ് ഡോര്‍ തുറന്ന് കവറിലാക്കിയ മാലിന്യം റോഡിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുന്നതാണ് തുടക്കത്തില്‍ കാണാന്‍ കഴിയുക. നിമിഷങ്ങള്‍ക്കുള്ളില്‍ പിന്നാലെയെത്തിയ ബൈക്കുകാരന്‍ കാറിനരികിലായി ബൈക്ക് നിര്‍ത്തുന്നു. ശേഷം ഇയാള്‍ റോഡില്‍ കിടന്ന മാലിന്യക്കവര്‍ എടുത്ത് തിരിച്ച്‌ കാറിനുള്ളിലേക്കും വലിച്ചെറിയുന്നു. കാറിനുള്ളില്‍ നിന്ന് യുവതി പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോഴേക്കും ബൈക്കുകാരന്‍ സ്ഥലം വിട്ടിരുന്നു. വീഡിയോ പങ്കു വെച്ചതിന്‌ പിന്നാലെ കൈയ്യടികളുമായി നിരവധിപേരാണ് സോഷ്യല്‍ മീഡീയയില്‍ യുവാവിനെ അഭിനന്ദിക്കുന്നത്.

A female motorcyclist picked up a garbage bag that thrown out by a driver in #Beijing and threw it back inside the vehicle pic.twitter.com/xbxPcQkQJH

— CGTN (@CGTNOfficial) September 23, 2018