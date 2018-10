മുംബൈ: ഫുട്‌ബോര്‍ഡില്‍ നിന്ന് സാഹസിക യാത്ര നടത്തുന്നതിനിടെ പാളത്തിലേക്ക് വീണ 17കാരിയെ സഹയാത്രക്കാർ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ ഞെട്ടിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത്. പെൺകുട്ടി ഫോണിൽ സംസാരിച്ചു കൊണ്ട് ട്രെയിനിന്റെ വാതില്‍പ്പടിയില്‍ നില്‍ക്കുകയായിരുന്ന പെണ്‍കുട്ടി നിയന്ത്രണം വിട്ട് താഴേക്ക് വീഴുകയായിരുന്നു. തിങ്കളാഴ്ച ഘോട്‌കോപര്‍ സ്റ്റേഷനും വിക്രോളി സ്‌റ്റേഷനും ഇടയിൽ വെച്ചായിരുന്നു സംഭവം.

To all the people traveling by Mumbai local trains, be careful while you stand on the footpath. pic.twitter.com/qkDthV1CEJ

