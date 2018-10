പന്തളം: ശബരിമലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചര്‍ച്ചയില്‍ അര്‍ണബ് ഗോസ്വാമി തന്നെ പരിഹസിച്ചതായി രാഹുൽ ഈശ്വർ. ശബരിമലയില്‍ സ്ത്രീപ്രവേശനം അനുവദിച്ച്‌ കൊണ്ടുള്ള സുപ്രീം കോടതി വിധി വന്ന ദിവസമാണ് സംഭവം. ചര്‍ച്ച തുടങ്ങും മുന്‍പ് തന്നെ കണ്ടപ്പോള്‍ ശബരിമലയ്ക്ക് ആദരാഞ്ജലികള്‍ എന്ന് അര്‍ണബ് പറഞ്ഞതായും അത് കേട്ട് തൃപ്തി ദേശായി അടക്കമുളള ഫെമിനിച്ചികള്‍ തന്നെ നോക്കി ചിരിച്ചതായും രാഹുല്‍ പറയുന്നു. ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയായിരുന്നു രാഹുലിന്റെ പ്രതികരണം. അതേസമയം തന്നെ പരിഹസിച്ചവര്‍ ഇനിയുള്ള കളികള്‍ കാണാനിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്നും രാഹുല്‍ ഈശ്വര്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിന്റെ പൂർണരൂപം;

– Republic Debate | Mumbai with Arnab Goswami –

** എന്നെ കണ്ടപ്പോൾ കുറച്ചു friendly പുച്ഛത്തോടെ, അർണാബ് ഗോസ്വാമി തമാശയായി പറഞ്ഞു – My Condolences to Sabarimala

** ചുറ്റും കൂടിയിരുന്ന ഫെമിനിച്ചികൾ, തൃപ്തി ദേശായി, author ആയ Anand Neelakantan അടക്കം കളിയാക്കി ചിരിച്ചു.

** Exactly 10 days to Go .

1) ഞാൻ പറഞ്ഞു – “അയ്യപ്പ ഭക്തരുടെ പോരാട്ടങ്ങൾ ‘Company കാണാൻ ഇരിക്കുന്നതെ ഉള്ള്‌. 🙂

അർണാബ് ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു – “i didnt understand”.. ഞാൻ മറുപടി കൊടുത്തു – വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ മനസിലായിക്കൊള്ളും” U will for sure understand, Arnabji..

🙂

സ്വാമിയേ ശരണം അയ്യപ്പ

