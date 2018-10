വോഗ് വിമണ്‍ ഓഫ് ദി ഇയര്‍ 2018ലെ യുവ ജേതാവിനുള്ള പുരസ്‌ക്കാരത്തിന് അര്‍ഹയായി ഉഷാ കിരണ്‍ . എലൈറ്റ് കമാന്റോ ഫോഴ്‌സ് കോബ്ര യൂണിറ്റിലെ ആദ്യ വനിതാ ഓഫിസര്‍ ആണ് 28 വയസ്സുള്ള ഉഷാ കിരണ്‍ .സിആര്‍പിഎഫ് അസിസ്റ്റന്റ് കമാന്ററായ ഉഷാകിരണിന് നിയമനം കിട്ടിയത് മാവോയിസ്റ്റ് സ്വാധീന മേഖലയായ ബസ്തറില്‍ ആണ് .

‘ഉഷാ കിരണിന് മാത്രമുള്ള അവാര്‍ഡല്ല ഇത്, രാജ്യത്ത് ശാന്തിയും സമാധാനവും നിലനിര്‍ത്തുന്നതിന് രക്തം ചിന്തിയരക്തസാക്ഷിത്വം വഹിച്ച ഓരോ സൈനികനുമുള്ള അവാര്‍ഡാണിത്’ മറുപടി പ്രസംഗത്തില്‍ ഉഷാ കിരണ്‍ വ്യക്തമാക്കി.ജാന്‍വി കപൂര്‍ ഇഷാന്‍ ഘത്തര്‍ എന്നിവര്‍ ഉഷാ കിരണിന് അവാര്‍ഡ് സമ്മാനിച്ചു.

സൈനിക യൂണിഫോമിന്റെ പരിശ്രമങ്ങളെ അംഗീകരിക്കുന്നതിനായി പുരസ്‌കാരം നല്‍കിയ വോഗ് ഇന്ത്യയോടും നന്ദി പറയുന്നുവന്നു ഉഷാ കിരൺ വ്യക്തമാക്കി .

Courage and Bravery unmatched!!

Meet this young female Officer of @crpfindia – Asst Cmdt #UshaKiran. She is the 1st Women Officer to be part of elite Commando Force COBRA and first to be posted at extremely volatile Bastar region.

Gets Young Achiever of the Year by Vogue. pic.twitter.com/NFklhsIEaO

— All India Radio Darbhanga (@airdarbhanga) October 29, 2018