ന്യൂ ഡല്‍ഹി : ഒക്ടോബർ 31നു പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി രാജ്യത്തിനു സമർപ്പിച്ച ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിമ എന്ന ഖ്യാതി നേടിയ സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേലിന്റെ പ്രതിമയ്ക്കരികെ നിൽക്കുന്ന മോദിയെ പരിഹസിച്ച് കോണ്‍ഗ്രസ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയ വിഭാഗം മേധാവി ദിവ്യ സ്പന്ദന.

മോദിയുടെ ചിത്രം ട്വിറ്ററില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത ശേഷം ദിവ്യ നല്‍കിയ അടിക്കുറിപ്പ് ഇങ്ങനെ: ഇത് എന്താ പക്ഷി കാഷ്ഠമാണോ?

Is that bird dropping? pic.twitter.com/63xPuvfvW3

തുടർന്ന് ദിവ്യക്കെതിരെ രൂക്ഷ വിമര്‍ശനവുമായി ബി.ജെ.പിയും രംഗത്തെത്തി. കോണ്‍ഗ്രസിന്‍റെ മൂല്യത്തകര്‍ച്ചയാണ് ദിവ്യയുടെ ട്വീറ്റിലൂടെ പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ബി.ജെ.പി പ്രതികരിച്ചത്. സര്‍ദാര്‍ പട്ടേലിനെതിരായ അധിക്ഷേപവും നരേന്ദ്ര മോദിയോടുള്ള വെറുപ്പും ചേര്‍ന്നതാണ് ആ ഭാഷ എന്നും ഇതാണ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയുടെ സ്നേഹത്തിന്‍റെ രാഷ്ട്രീയമെന്നും ബി.ജെ.പി മറ്റൊരു പോസ്റ്റിലൂടെ തങ്ങളുടെ ഔദ്യോഗിക ട്വിറ്റര്‍ പേജില്‍ വിമര്‍ശിച്ചു.

Ummm no, it is the values of the Congress that are dropping.

Historical disdain for Sardar Patel + Pathological dislike for @narendramodi = Such language.

Clearly, @RahulGandhi’s politics of 'love'! https://t.co/1TPCY7Fs4d

— BJP (@BJP4India) November 1, 2018