പാറ്റ്ന : ട്രെയിൻ പാളം തെറ്റി. ബിഹാറിലെ സെൻട്രൽ ക്യാബിൻ

ധൻപുർ സ്റ്റേഷന് സമീപം ജൻ സാധാരൺ എക്സ്പ്രസിന്റെ നാല് കോച്ചുകളാണ് പാളം തെറ്റിയത്. വൈകിട്ട് 3:50നായിരുന്നു അപകടം. ആളപായം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. അപകടത്തിന്റെ കാരണം വ്യക്തമല്ല. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമല്ല.

Patna: Four coaches of Jan Sadharan Express derailed near central cabin Danapur station at around 3:50 pm today. No casualties reported. Further details awaited. #Bihar pic.twitter.com/28qMkBmyGj

— ANI (@ANI) November 4, 2018