മൊ​ഹാ​ലി: ഐ​പി​എ​ല്‍ ടീം ​കിം​ഗ്സ് ഇ​ല​വ​ന്‍ പ​ഞ്ചാ​ബിന്റെ മെ​ന്‍റ​ര്‍ സ്ഥാ​നം അവസാനിപ്പിച്ച് മു​ന്‍ ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ ക്രി​ക്ക​റ്റ് താ​രം വീ​രേ​ന്ദ​ര്‍ സെ​വാ​ഗ്. ത​ന്‍റെ ഒൗ​ദ്യോ​ഗി​ക ട്വി​റ്റ​ര്‍ അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ലൂ​ടെ​യാ​യി​രു​ന്നു താ​ര​ത്തി​ന്‍റെ പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം. കിം​ഗ്സ് ഇ​ല​വ​ന്‍ പ​ഞ്ചാ​ബു​മാ​യു​ള്ള സ​ഹ​ക​ര​ണം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. എ​ല്ലാ ന​ല്ല കാ​ര്യ​ങ്ങ​ള്‍​ക്കും ഒ​രു അ​വ​സാ​ന​മു​ണ്ട്. കിം​ഗ്സ് ഇ​ല​വ​ന്‍ പ​ഞ്ചാ​ബു​മൊ​ത്തു​ള്ള നി​മി​ഷ​ങ്ങ​ള്‍ വ​ള​രെ മി​ക​ച്ച​താ​യി​രു​ന്നു. ടീ​മി​ലെ താ​ര​മെ​ന്ന നി​ല​യി​ല്‍ ര​ണ്ട് വ​ര്‍​ഷ​വും ടീ​മി​ന്‍റെ മെ​ന്‍റ​ര്‍ എ​ന്ന നി​ല​യി​ല്‍ മൂ​ന്ന് വ​ര്‍​ഷ​വും പ്ര​വ​ര്‍​ത്തി​ച്ചു. എ​ല്ലാ​വ​ര്‍​ക്കും ന​ന്ദിയെന്ന് താരം വ്യക്തമാക്കി. ബോ​ളി​വു​ഡ് ന​ടി പ്രീ​റ്റി സി​ന്‍റ​യു​ടെ ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ത​യി​ലു​ള്ള​താ​ണ് കിം​ഗ്സ് ഇ​ല​വ​ന്‍ പ​ഞ്ചാ​ബ് ടീം.

All good things must come to an end and I’ve had a wonderful time at Kings 11 Punjab, for 2 seasons as a player and 3 as a mentor. My association with Kings 11 comes to an end and I am thankful for the time I have had here and wish the team all the very best for the times ahead.

