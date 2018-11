ഐലീഗ് : ചാമ്പ്യന്മാരെ തകർത്ത് രണ്ടാം ജയവുമായി ഗോകുലം എഫ് സി മുന്നോട്ട്

കോഴിക്കോട്: ഐലീഗിൽ നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരെ തകർത്ത് രണ്ടാം ജയവുമായി ഗോകുലം എഫ് സി മുന്നോട്ട്. കോഴിക്കോട് ഇഎംഎസ് മൈതാനത്ത് നടന്ന മത്സരത്തിൽ മിനര്‍വ പഞ്ചാബിനെ ഏകപക്ഷീയമായ ഒരു ഗോളിനാണ് ഗോകുലം കേരള എഫ്‌സി പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. 60-ാം മിനുറ്റില്‍ എസ് രാജേഷ് കേരളത്തിനായി വിജയ ഗോൾ സ്വന്തമാക്കിയത്. നിലവിലെ ജയത്തോടെ ഗോകുലം എട്ട് പോയിന്റുമായി പട്ടികയില്‍ രണ്ടാം സ്ഥാനം സ്വന്തമാക്കി. പതിമൂന്ന് പോയിന്‍റുള്ള ചെന്നൈ സിറ്റി ഒന്നാം സ്ഥാനം സ്വന്തമാക്കി.

