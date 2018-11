ഗതാഗത നിയമലംഘനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ബോധവത്ക്കരണം : വീഡിയോ പുറത്തുവിട്ട് അബുദാബി പൊലീസ്

View this post on Instagram

ضمن مبادرة "لكم التعليق".. بالفيديو: شرطة أبوظبي تكشف خطورة عدم ترك مسافة أمان بين المركبات على الطريق . . . بثت شرطة أبوظبي فيديو لحادث تصادم مروري، كاد يتسبب في خسائر جسيمة، بين عدة مركبات، بسبب عدم التزام بعض السائقين بمسافة أمان كافية، وانحراف أحدهم بشكل مفاجئ، معرضًا حياته وسلامة الآخرين إلى الخطر لولا تدخل العناية الإلهية. وتواصل شرطة أبوظبي بالتعاون مع مركز التحكم والمتابعة بالإمارة، بث التجاوزات الخطيرة التي يرتكبها بعض السائقين، ضمن مبادرة "لكم التعليق"، التي أطلقتها الإعلام الأمني، منذ عدة شهور، عبر منصات التواصل الاجتماعي، لتعزيز التفاعل والمشاركة والحوار بين المتابعين، وزيادة الوعي الأمني والمروري لدى أفراد المجتمع. وأوضح العقيد محمد علي المهيري مدير إدارة الإعلام الأمني بقطاع شؤون القيادة، أن مبادرة "لكم التعليق" لاقت أصداءً واسعة، وتفاعلًا غير مسبوق، وأشعلت النقاش البناء، بين المتابعين على مدى الشهور الماضية، حول أسباب الحوادث المرورية، وسبل الحد من الخسائر في الأرواح والممتلكات، مشيرًا إلى أن قطاعاً كبيراً من الجمهور أعربوا عن استيائهم من التصرفات السلبية والخطيرة لبعض السائقين، وطالبوا بضرورة إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لردع السائقين المتهورين. وأضاف المهيري أن الإعلام الأمني بشرطة أبوظبي أجرى استطلاعاً، وتبين أن أكثر من 80% من الجمهور يؤيدون الاستمرار في بث مثل هذه الفيديوهات، واعتبروها رادعاً للمتهورين، مؤكدًا أن عرض الصور الواقعية للحوادث تعتبر من أكثر وسائل التوعية تأثيرًا وفاعلية، لأنها تكشف الوجه المأساوي للحوادث المرورية، التي يتسبب فيها كثير من السائقين، سواء بتعمد أو بدون تعمد. وأشار إلى أن المبادرة تسعى إلى إشراك أفراد المجتمع في إيجاد الحلول المناسبة، للحد من الحوادث على الطرق، والحد من الضحايا والخسائر، داعيًا السائقين إلى الحفاظ على مسافة أمان كافية بين المركبات، والالتزام بالقيادة الآمنة، واتخاذ تدابير السلامة قبل تجاوز المركبات الأخرى، أو الانتقال إلى مسار آخر على الطريق. #لكم_التعليق @stscabudhabi ‏ @abudhabidot ‏ @moiuae @abudhabiadm #الإمارات #أبوظبي #شرطة_أبوظبي #أخبار_شرطة_أبوظبي#الإعلام_الأمني ‎‏#UAE #AbuDhabi #ADPolice ‎‏#ADPolice_news ‎‏#security_media