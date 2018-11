ഗാന്ധിനഗർ : 2007 ഒക്ടോബറിലെ അജ്മീർ സ്‌ഫോടനക്കേസുമായി ബന്ധപെട്ടു മലയാളി അറസ്റ്റിൽ. സുരേഷ് നായർ എന്നയാളെയാണ് ബറൂച്ചില്‍ വച്ച് ഗുജറാത്ത് തീവ്രവാദ വിരുദ്ധ സേന പിടികൂടിയത്. സ്ഫോടന സാമഗ്രികൾ നൽകി എന്നതായിരുന്നു ഇയാൾക്കെതിരായ കുറ്റം. കേസില്‍ ഒളിവിലായിരുന്ന മൂന്ന് പേരില്‍ ഒരാളാണ് ഇപ്പോള്‍ പിടിയിലായത്. ഇയ്യാളെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നവർക്ക് എന്‍ഐഎ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ പാരിതോഷികം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ദര്‍ഗയിലുണ്ടായ സ്ഫോടനത്തില്‍ മൂന്ന് പേരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. 17 പേര്‍ക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു

Gujarat Anti Terrorism Squad (ATS) has arrested Suresh Nair in connection with the Ajmer bomb blast in October 2007 that claimed lives of three people. As per investigation of NIA, Suresh Nair is alleged to have supplied the bombs to the planters: ATS

— ANI (@ANI) November 25, 2018