ഇത് ജയിലോ ടൂറിസ്റ്റ് ഹോമോ; ഇവിടത്തെ കൊലക്കേസ് പ്രതികളുടെ ജീവിതം ഇങ്ങനെ

ലഖ്നൗ: ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ റായ്ബറേലിയിലെ ജയിലില്‍ കഴിയുന്ന തടവുപുള്ളികള്‍ മദ്യപിക്കുന്നതിന്റെയും ഫോണ്‍ ചെയ്യുന്നതിന്റെയും വീഡിയോ ആണ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ ഇപ്പോള്‍ വൈറലായിരിക്കുന്നത്. ടൂറിസ്റ്റ് ഹോമില്‍ ഒഴിവുദിനം ആഘോഷിക്കാന്‍ വന്നരുടെ ലാഘവത്തോടെയാണ് പ്രതികള്‍ ജയിലില്‍ കഴിയുന്നത്.വെടിവെയ്പ് കേസില്‍ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്ന അന്‍ഷു ദീക്ഷിത്, സൊഹ്റാബ് എന്നിവരും മറ്റ് നാലുപേരുമാണ് വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങളിലുള്ളത്.

ജയില്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് കൈക്കൂലി നല്‍കണമെന്ന കാര്യവും ഇവരിലൊരാള്‍ ഫോണിലൂടെ പറയുന്നുണ്ട്. ജയിലര്‍ക്ക് പതിനായിരം രൂപയും ഡെപ്യൂട്ടി ജയിലര്‍ക്ക് 5000 രൂപയും നല്‍കണമെന്നാണ് ഇവര്‍ ഫോണിലൂടെ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. മാത്രമല്ല ആവശ്യമായ മദ്യമെത്തിക്കുന്ന കാര്യവും പറയുന്നുണ്ട്. സഹതടവുകാര്‍ പകര്‍ത്തിയ വീഡിയോ പുറത്തുവന്നതോടെ സംഭവം വിവാദമായി. ആറ് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സസ്‌പെന്‍ഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. വിവാദമായതോടെ ജയില്‍ സൂപ്രണ്ടും റായ്ബറേലി ജില്ല മജിസ്ട്രേട്ടും ഉള്‍പ്പെടെയുള്ളവര്‍ ജയിലില്‍ സന്ദര്‍ശനം നടത്തി. സെല്ലുകളില്‍ നിന്നും അനധികൃതമായി സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന സിഗരറ്റ്, ലൈറ്ററുകള്‍, പഴങ്ങള്‍, പലഹാരങ്ങള്‍ എന്നിവ പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്.

This is not in Singapore jail.. Not inside Dubai jail or Amreekan jail.. This is inside a jail in UP. Proud of my country. Video credits – @Abhay_journo pic.twitter.com/QJ4h8BvXwq

