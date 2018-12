ആരാധക ഹൃദയം കീഴടക്കി ഗംഭീറിന് ക്രിക്കറ്റ് ദൈവം എഴുതിയ കുറിപ്പ്

മുംബൈ: ഒന്നര പതിറ്റാണ്ട് നീണ്ട അന്താരാഷ്ട്ര കരിയറിനൊടുവില്‍ ഇന്നലെ വിരമിച്ച ഇന്ത്യന്‍ ക്രിക്കറ്റ് താരം ഗൗതം ഗംഭീറിന് ആശംസകളറിയിച്ച് ക്രിക്കറ്റ് ദൈവം സച്ചിന്‍ ടെന്‍ഡുല്‍ക്കര്‍. ട്വീറ്റിലൂടെയാണ് സച്ചിന്‍ ഗംഭീറിന് ആശംസ കൈമാറിയത്.

ശ്രേഠമായ ഒരു കരിയറിന് ഗംഭീറിന് അഭിനന്ദനങ്ങള്‍. നിങ്ങള്‍ ഒരു സവിശേഷ പ്രതിഭയാണെന്നും അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ് ലോക കപ്പില്‍ ഒരു ‘ഗംഭീര’ വിജയം നല്‍കാന്‍ കഴിഞ്ഞതെന്നും സച്ചില്‍ പറഞ്ഞു. നപ്പിയറില്‍ താങ്കള്‍ക്കൊപ്പം ബാറ്റ് ചെയ്യാന്‍ സാധിച്ചത് എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഒന്നാണ്. കുടുംബത്തിനും സുഹൃത്തുക്കള്‍ക്കുമൊപ്പമുള്ള രണ്ടാം ഇന്നിംഗ്‌സ് ആസ്വദിക്കുക എന്നാണ് സച്ചില്‍ ട്വിറ്ററില്‍ കുറിച്ചത്.

Congratulations @GautamGambhir on a glorious career. You were a special talent and had a Gambhir role in our win in the World Cup finals. Batting with you at Napier was extra special. Enjoy your second innings with family and friends! pic.twitter.com/dNpyNfbLe6

