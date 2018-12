ബംഗലുരു: ഐഐഎസ്‍സി(ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസ്)ലെ ബെംഗളൂരു ക്യാംപസിൽ ഹൈപ്പർസോണിക് ആന്‍റ് ഷോക് വേവ് റിസർച്ച് സെന്‍ററിൽ പരീക്ഷണത്തിനിടെ സിലിണ്ടർ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് ഗവേഷകനു ദാരുണാന്ത്യം. മൈസുരു കൊല്ലേഗല സ്വദേശി മനോജ് കുമാർ (32) ആണ് മരിച്ചത്. ഗവേഷകവിദ്യാർഥികളായ കാർത്തിക്, നരേഷ്കുമാർ, അതുല്യ എന്നിവർക്ക് പരിക്കേറ്റു.

Sadashivanagar police: One scientist has died, three others critically injured following a suspected hydrogen cylinder explosion at aerospace lab at Indian Institute of Science, Bengaluru. More details awaited. #Karnataka pic.twitter.com/uOlaN9GUPb

— ANI (@ANI) December 5, 2018