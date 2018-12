മിലാൻ : നിശാക്ലബിലുണ്ടായ യ തിക്കിലും തിരക്കിലും ആറ് പേര്‍ക്ക് ദാരുണമരണം. ഇറ്റലിയിലെ കൊറിനാള്‍ഡോയിൽ ശനിയാഴ്ച പുലര്‍ച്ചെ പ്രശസ്ത റാപ്പ് സംഗീതജ്ഞന്‍ ഫെറ എബാസ്റ്റയുടെ സംഗീത വിരുന്നിനിടെയായിരുന്നു സംഭവം. മരിച്ചവരില്‍ അഞ്ച് പേര്‍ കുട്ടികളാണ്.ഇതില്‍ ഒരു കുട്ടിയുടെ അമ്മയും മരിച്ചുവെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. പരിക്കേറ്റ നൂറോളം പേരിൽ പലരുടെയും നില ഗുരുതരമാണ്.

#Corinaldo (AN) #8dic 1:00, squadre #vigilidelfuoco impegnate nel soccorso in una discoteca. Forse per la dispersione di una sostanza urticante, ragazzi fuggono per il panico calpestandosi. Sei purtroppo quelli deceduti, decine feriti pic.twitter.com/NvII0jD7oe

— Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) December 8, 2018