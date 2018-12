ബാ​ഗ​ല്‍​കോ​ട്ട്: പ​ഞ്ച​സാ​ര ഫാ​ക്ട​റി​യിലുണ്ടായ പൊ​ട്ടി​ത്തെ​റിയിൽ ആറുപേർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. ക​ര്‍​ണാ​ട​ക​യി​ലെ ബാ​ഗ​ല്‍​കോ​ട്ട് ജി​ല്ല​യി​ല്‍ മു​ദോ​ലി താ​ലൂ​ക്കി​ലെ കു​ലാ​ലി ഗ്രാ​മ​ത്തി​ൽ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​യ്ക്ക് 12.30 ഓ​ടെ​യായിരുന്നു അപകടം. അഞ്ചു പേ​ര്‍​ക്ക് ഗു​രു​ത​ര​മാ​യി പ​രി​ക്കേ​റ്റു. ഇവരെ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ല്‍ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ചു.

Karnataka: 6 people died and 5 critically injured in a boiler blast in Nirani sugars at Mudhol, Bagalkot district earlier today. More details awaited. pic.twitter.com/xcnaYIv88b

ബോ​യി​ല​ര്‍ പൊ​ട്ടി​ത്തെ​റിച്ചാ​ണ് അ​പ​ക​ട കാരണ​മെന്നു സൂചന. പൊ​ട്ടി​ത്തെ​റി​യെ തു​ട​ര്‍​ന്ന് ഫാ​ക്ട​റി പ്ര​വ​ര്‍​ത്തി​ച്ചി​രു​ന്ന മൂ​ന്നു നി​ല കെ​ട്ടി​ടം നി​ലം​പ​തിച്ചു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിവായിട്ടില്ല

Visuals from Nirani sugars in Mudhol, Bagalkot where 6 people died and 5 were critically injured in a boiler blast earlier today. pic.twitter.com/PlzlwjCvkd

