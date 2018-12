പെര്‍ത്ത്: വിരാട് കോഹ്‌ലിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഇന്ത്യൻ പട പെര്‍ത്തില്‍ ഓസ്‌ട്രേലിയയ്‌ക്കെതിരെ മികച്ച പ്രകടനമാണ് കാഴ്ച വെക്കുന്നത്. പെര്‍ത്ത് ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റില്‍ തന്റെ 25-ാം ടെസ്റ്റ് സെഞ്ചുറി പൂര്‍ത്തിയാക്കിയിരിക്കുകയാണ് കോഹ്ലി. സെഞ്ച്വറി പൂര്‍ത്തിയാക്കിയശേഷം ഹെല്‍മറ്റൂരി ബാറ്റിന് നേരെ വിരല്‍ ചൂണ്ടി തന്റെ ബാറ്റ് സംസാരിക്കുമെന്നായിരുന്നു ആരാധകരോട് പറഞ്ഞത്. ഇത് തനിക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് മുന്‍ ഇംഗ്ലീഷ് നായകന്‍ മൈക്കല്‍ വോൺ. ഈ ആഘോഷം തനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്നും കോഹ്ലി മറ്റൊരു ലോകത്തിലാണെന്നും ഷെയ്ൻ പറയുകയുണ്ടായി.

Love this celebration .. he is on a different planet ! https://t.co/8avIhTgvXH

— Michael Vaughan (@MichaelVaughan) December 16, 2018