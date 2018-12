ന്യൂഇയർ ആശംസിക്കാം 27 ഭാഷകളിൽ

പരിചയമില്ലാത്ത ഭാഷയില്‍ ന്യൂഇയർ ആശംസിക്കാൻ ഒരു അവസരം. ലോകത്തിലെ 27 ഭാഷകളില്‍ ആശംസ നേരാനുള്ള കുറുക്കുവഴി കണ്ടെത്തി ലോകത്തെ അറിയിക്കുകയാണ് മൂവ്ഹബ് എന്ന വെബ്‌സൈറ്റ്. 27 രാജ്യങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ളവരെ കണ്ടെത്തി ലണ്ടനിലെത്തിച്ച് എല്ലാവരെയും കൊണ്ട് അവരുടെ ഭാഷയിലാണ് ന്യൂഇയർ ആശംസകൾ പറയിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിന് പുറമെ ഈ ഭാഷകളില്‍ ആശംസ നേരുന്നതിന്റെ ലിപി ഇംഗ്ലീഷില്‍ കൂടി കുറിച്ചിട്ടിട്ടുമുണ്ട്.

Arabic سنة سعيدة (sana sa’eedah)

British Sign Language Happy New Year

Catalan Feliç any nou

Danish Godt nytår

Dutch Gelukkig Nieuwjaar

English Happy New Year

French Bonne année

Garifuna Buiti iseri irumu

German Frohes Neues Jahr

Greek Καλή χρονιά (Kali chronia)

Gujarati સાલ મુબારક (saal mubarak)

Hebrew שָׁנָה טוֹבָה (shana tova)

Hokkien Kung Hee Huat Tsai

Italian Buon anno

Japanese あけまして おめでとう ございます (Akemashite Omedetou Gozaimasu)

Latvian Laimīgu Jauno gadu

Lithuanian Laimingu naujuju metu

Mandarin 新年快乐 (Xin Nian Kuai Le)

Polish Szczęśliwego nowego roku

Portuguese Feliz ano novo

Romanian La mulți ani!

Russian С Новым Годом (S novim godom)

Serbian Srećna nova godina

Slovak Šťastný nový rok

Spanish Feliz año nuevo

Thai Sawatdee Pi Mai

Turkish Yeni yılınız kutlu olsun