ക​ല​ബാ​ര്‍: സന്തോഷത്തിൽ തീപ്പൊരി വേദിയിൽ നിറച്ചതോടെ മി​സ് ആ​ഫ്രി​ക്ക​യു​ടെ മു​ടി ആ​ളി​ക്ക​ത്തി. മി​സ് കോം​ഗോ​യു​ടെ മുടിക്കാണ് തീപിടിച്ചത്. ഡോ​ര്‍​കാ​സ് ക​സി​ന്‍​ഡെ​യെ ജേ​താ​വാ​യി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ് സം​ഭ​വം.

വി​ജ​യാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ട​ന്ന ക​രി​മ​രു​ന്നു പ്ര​യോ​ഗ​ത്തി​ല്‍ നി​ന്നു​ള്ള തീ​പ്പൊ​രി മു​ടി​യി​ല്‍ വീ​ഴു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. നൈ​ജീ​രി​യ​യി​ലെ ക​ല​ബാ​റി​ലാ​ണ് സൗ​ന്ദ​ര്യ​മ​ത്സ​രം ന​ട​ന്ന​ത്. ജേ​താ​വാ​യ​തി​ന്‍റെ സ​ന്തോ​ഷം പ​ങ്കി​ടു​ന്ന​തി​നി​ടെ കോം​ഗോ സു​ന്ദ​രി​യു​ടെ മു​ടി​ക്ക് തീ​പി​ടി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. അ​വ​താ​ര​ക​ന്‍ ഓ​ടി​യെ​ത്തി മു​ഖ​ത്തേ​ക്കു തീ ​പ​ട​രാ​തെ സു​ന്ദ​രി​യെ ര​ക്ഷി​ച്ചു. സംഭവത്തിന്റെ വീഡിയോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിക്കുകയാണ്‌.

Miss congo's wig caught fire on stage shortly after she won the Miss Africa 2018 beauty pageant in calabar yesterday, December 27th. pic.twitter.com/ISKKHZgsXo

— Endless Joy (@EndlessJoyblog) December 28, 2018