പാറ്റ്ന: ന​ക്സ​ല്‍ ആ​ക്ര​മ​ണത്തിൽ ഒ​രാ​ള്‍ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ടു. ബി​ഹാ​റി​ലെ ഔ​റം​ഗ​ബാ​ദിലാണ് സംഭവം. നാ​ല് ബ​സു​ക​ള്‍​ക്കും ന​ക്സ​ലു​ക​ള്‍ തീ​യി​ട്ടു. ശ​നി​യാ​ഴ്ച രാ​ത്രി​യാ​യി​രു​ന്നു സം​ഭ​വം. ന​ക്സ​ല്‍ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തെ തു​ട​ര്‍​ന്നു സി​ആ​ര്‍​പി​എ​ഫ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും പോ​ലീ​സും സ്ഥ​ല​ത്ത് ക്യാമ്പ് ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ട്.

Bihar: Naxals torched four buses and shot dead one person in Dev, in Aurangabad, last night; CRPF and district police present at the spot pic.twitter.com/qg8g4n24yT

— ANI (@ANI) December 30, 2018