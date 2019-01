‘ഇത്ര ദയനീയവസ്ഥയിലാണോ അവര്‍’ : ഓസീസ് ക്രിക്കറ്റിനെ പരിഹസിച്ച് സൗരവ് ഗാംഗുലി

കൊല്‍ക്കത്ത : ഇന്ത്യക്കെതിരെ തുടര്‍ പരാജയങ്ങള്‍ ഏറ്റുവാങ്ങുന്ന ഓസീസ് ക്രിക്കറ്റ് ടീമിനെ പരിഹസിച്ച് ഇന്ത്യന്‍ ക്രിക്കറ്റ് ടീം മുന്‍ നായകന്‍ സൗരവ് ഗാംഗുലി രംഗത്ത്. ട്വിറ്ററിലൂടെയാണ് താരം ഓസീസ് ക്രിക്കറ്റിനെ ട്രോളി രംഗത്തെത്തിയത്.

അടുത്തിടെ ഓസീസ് ടീം സെലക്ഷന്‍ കമ്മിറ്റിക്കെതിരെ മുന്‍ നായകന്‍ സ്റ്റീവ് വോ രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു. സമൂഹ മാധ്യമമായ ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാമില്‍ അദ്ദേഹം ടീം ലൈനപ്പിലെ തന്റെ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ പങ്കു വെയ്ക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

ഓപ്പണര്‍ ആരോണ്‍ ഫിഞ്ചിനെ ഒഴിവാക്കി ലെഗ് സ്പിന്‍ ഓള്‍റൗണ്ടര്‍ മാര്‍നസ് ലബുഷെയ്‌നിനെ ഉള്‍പ്പെടുത്താനായിരുന്നു സ്റ്റീവ് വോ നിര്‍ദേശിച്ചത്. ഈ പോസ്റ്റിന്റെ സ്‌ക്രീന്‍ ഷോട്ട് എടുത്തായിരുന്നു ഗാംഗുലിയുടെ പോസ്റ്റ്. ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മോശം സെലക്ഷന്‍ കമ്മിറ്റിയാണ് ഓസീസിന് ഇപ്പോഴുള്ളതെന്നും ഇതിഹാസ താരങ്ങള്‍ക്കു വരെ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ നല്‍കാനായി ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാമില്‍ പോസ്റ്റ് ഇടേണ്ട അവസ്ഥയാണെന്നും ഗാംഗുലി പറഞ്ഞു. ദാദയുടെ ട്രോള്‍ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളില്‍ വൈറലായിരിക്കുകയാണ്.

Australian cricket selection at its lowest ever .. greats have to put teams in their Instagram posts to give direction …. pic.twitter.com/yMnmXHdIfO

— Sourav Ganguly (@SGanguly99) December 31, 2018