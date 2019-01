സ്പോർട്സ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ ഡയറക്ടർ ഉൾപ്പെടെ ആറു പേർ അറസ്റ്റിൽ

ന്യൂ ഡൽഹി : സായി(സ്പോർട്സ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ) ഡയറക്ടർ ഉൾപ്പെടെ ആറു പേരെ സിബിഐ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. സ്പോര്‍ടസ് അതോറിറ്റിയിൽ ഗതാഗത വിഭാഗത്തിലെ അഴിമതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു സായി ഡയറക്ടർ എസ് കെ ശർമ അടക്കം നാല് ഉദ്യോഗസ്ഥരും രണ്ട് സ്വകാര്യ വ്യക്തികളുമാണ് അറസ്റിലായത്. അതേസമയം അഴിമതി നടത്താന്‍ ആരെയും അനുവദിക്കില്ലെന്നും അഴിമതിക്കെതിരായ ഏതുനടപടിയെയും പിന്തുണയ്ക്കുമെന്നും സായ് ഡയറക്ടര്‍ ജനറല്‍ നീലം കപൂര്‍ പറഞ്ഞു.

CBI have arrested four Sports Authority of India (SAI) officials including Director SAI and two private persons during an ongoing raid, in connection with alleged corruption in the transport department in the Authority. pic.twitter.com/pugQ6i0a34

— ANI (@ANI) January 17, 2019