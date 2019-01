ഓസ്ട്രേലിയന്‍ ഓപ്പണിനിടെ ഫെഡററെ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ തടഞ്ഞ സംഭവം : സച്ചിന്റെ പ്രതികരണമിങ്ങനെ

മുംബൈ : ഓസ്ട്രേലിയന്‍ ഓപ്പണിനിടെ സൂപ്പർ താരം റോജർ ഫെഡററെ തടഞ്ഞ സംഭവത്തിൽ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ നടപടിക്ക് പിന്തുണയുമായി ക്രിക്കറ്റ് ഇതിഹാസ താരം സച്ചിന്‍ ടെന്‍ഡുൽക്കര്‍. സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ തന്‍റെ ഉത്തരവാദിത്വം ശരിയായി നിര്‍വഹിച്ചത് ഉചിതമായെന്ന് അദ്ദേഹം ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു. കൂടാതെ ഗാര്‍ഡിനോട് തര്‍ക്കിക്കാതെ ക്ഷമയോടെ കോച്ചിനായി കാത്തുനിന്ന ഫെഡററുടെ പ്രതികരണം മാതൃകാപരമാണെന്നും ഫെഡററെ പോലുള്ള ഇതിഹാസ താരങ്ങളോടുള്ള ആദരം വര്‍ധിക്കുന്ന പെരുമാറ്റമാണിതെന്നും സച്ചിന്‍ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. കടുത്ത ടെന്നിസ് ആരാധകനായ സച്ചിന്‍ പല തവണ ഫെഡററുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.

Good to watch the security officer doing his job well at the @AustralianOpen. The manner in which @rogerfederer reacted was commendable as well. Such actions are not common today and they just increase the respect people have for great athletes like Roger. https://t.co/wvm24DOhbA

— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) January 20, 2019