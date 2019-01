മെ​ല്‍​ബ​ണ്‍: ഓ​സ്ട്രേ​ലി​യ​ന്‍ ഓ​പ്പണിൽ സെമിയിലേക്ക് കുതിച്ച് ലോക ഒന്നാം നമ്പർ താരം നൊ​വാ​ക് ജോ​ക്കോ​വി​ച്ച്‌. ജ​പ്പാ​ന്‍ താ​രം കി ​നി​ഷി​കോ​രി പ​രി​ക്കേ​റ്റ് പു​റ​ത്താ​യ​തോ​ടെയാണ് ജോ​ക്കോ​വി​ച്ച്‌ ജയം ഉറപ്പിച്ചത്.

.@DjokerNole claims the final spot in the men's semis.

Def. #Nishikori 6-1 4-1 [Ret.] #AusOpen pic.twitter.com/sXaeTqfFYf

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 23, 2019