ന്യൂ ഡൽഹി : ഇത്തവണ ഭാ​ര​ത​ര​ത്ന പു​ര​സ്കാ​ര​ത്തി​ന് അ​ർ​ഹ​നാ​യ മു​ൻ രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി​യും കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​താ​വു​മാ​യ പ്ര​ണ​ബ് കു​മാ​ർ മു​ഖ​ർ​ജി​യെ പ്രശംസിച്ച് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി. ത​ന്‍റെ നി​സ്വാ​ർ​ഥ സേ​വ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്‍റെ വ​ള​ർ​ച്ച​യി​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യ അ​ട​യാ​ളം പ​തി​പ്പി​ച്ച വ്യ​ക്തി​ത്വ​മാ​ണ് പ്ര​ണ​ബ് കു​മാ​ർ മു​ഖ​ർ​ജി. ന​മ്മു​ടെ കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ലെ പ്ര​മു​ഖ​നാ​യ രാ​ജ്യ​ത​ന്ത്ര​ജ്ഞ​നാ​ണ് അദ്ദേഹം. ദ​ശാ​ബ്ദ​ങ്ങ​ളോ​ളം നി​സ്വാ​ർ​ഥ​മാ​യി അ​ക്ഷീ​ണം രാ​ജ്യ​ത്തി​നു വേ​ണ്ടി അ​ദ്ദേ​ഹം സേ​വ​നം ചെ​യ്തു. ഇ​തി​ലൂ​ടെ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്‍റെ വ​ള​ർ​ച്ച​യി​ൽ ത​ന്‍റേ​താ​യ അ​ട​യാ​ളം പ​തി​പ്പി​ക്കാ​ൻ പ്ര​ണ​ബ് മു​ഖ​ർ​ജി​ക്കു സാ​ധി​ച്ചുവെന്നും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​നു ഭാ​ര​ത​ര​ത്ന ല​ഭി​ച്ച​തി​ൽ ആ​ഹ്ലാ​ദി​ക്കു​ന്ന​താ​യും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

Pranab Da is an outstanding statesman of our times.

He has served the nation selflessly and tirelessly for decades, leaving a strong imprint on the nation's growth trajectory.

His wisdom and intellect have few parallels. Delighted that he has been conferred the Bharat Ratna.

— Narendra Modi (@narendramodi) January 25, 2019