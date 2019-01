മുംബൈ : ബോളിവുഡില്‍ ഇപ്പോള്‍ രാഷ്ട്രീയ സിനിമകളുടെ കാലമാണ്. പ്രശസ്ത ബോളിവുഡ് താരം വിവേക് ഒബ്‌റോയിയെ നായകനാക്കി, പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ജിവിത കഥ പറയുന്ന ‘പി. എം നരേന്ദ്ര മോദി’യുടെ ചിത്രീകരണം ആരംഭിച്ചു. തന്റെ ട്വിറ്റര്‍ അക്കൗണ്ട് വഴി വിവേക് ഒബ്‌റോയി തന്നെയാണ് ഇക്കാര്യം ആരാധകരുമായി പങ്കു വെച്ചത്.

മേരികോം, സരബ്ജിത്ത് എന്നീ ബയോപിക് ചിത്രങ്ങളിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനായ ഓമങ്ങ് കുമാറാണ് ‘പി.എം. നരേന്ദ്രമോദി’ സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത്. വിവേക് ഒബ്രോയിയുടെ പിതാവ് സുരേഷ് ഒബ്രോയിയും സന്ദീപ് സിങ്ങുമാണ് ചിത്രം നിര്‍മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഗുജറാത്ത്, ഡല്‍ഹി, ഹിമാചല്‍ പ്രദേശ്, ഉത്തരാഖണ്ഡ് എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിലാകും ‘പി.എം നരേന്ദ്രമോദി’യുടെ ചിത്രീകരണം നടക്കുക.

ഏതാനും ദിവസങ്ങള്‍ക്ക് മുന്‍പ് നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ രൂപ സാദൃശ്യത്തില്‍ വിവേക് ഒബ്‌റോയി എത്തിയ ചിത്രത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റര്‍ പുറത്തു വന്നിരുന്നു. ഇത് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലടക്കം ഏറെ ചര്‍ച്ചകള്‍ക്ക് വിധേയമായിരുന്നു. മുന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ഡോ.മന്‍മോഹന്‍ സിങ്ങിന്റെയും ശിവസേന നേതാവ് ബാല്‍ താക്കറേയുടെയും ജീവചരിത്ര ചിത്രങ്ങള്‍ പുറത്തുവന്നതിന് പിന്നാലെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെയും ചിത്രം പുറത്തു വരുന്നത.

We finally begin this journey with the love and blessings of Ganpati Bappa, dad @sureshoberoi and each and every one of you. Thank you for your love and support. @OmungKumar @sandip_Ssingh @bomanirani @DarshanKumaar #PMNarendraModi pic.twitter.com/Dgldj7vUmV

— Vivek Anand Oberoi (@vivekoberoi) January 28, 2019