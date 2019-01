ട്വന്റി20 പുരുഷ വനിതാ ലോകകപ്പുകളുടെ മത്സരക്രമം ഐ.സി.സി പ്രഖ്യാപിച്ചു

ലണ്ടന്‍ : അടുത്തവര്‍ഷം ഓസ്‌ട്രേലിയയില്‍ നടക്കുന്ന ട്വന്റി20 പുരുഷവനിതാ ലോകകപ്പിന്റെ മത്സരക്രമം പ്രഖ്യാപിച്ച് ഐ.സി.സി. 2020 ഫെബ്രുവരി 21 മുതല്‍ മാര്‍ച്ച് മൂന്ന് വരെയാണ് വനിതാ ലോകകപ്പ്. ഒക്ടോബര്‍ 24 മുതല്‍ നവംബര്‍ എട്ടുവരെ പുരുഷ ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങള്‍ നടക്കും.

പുരുഷ ലോകകപ്പില്‍ 16 രാജ്യങ്ങളും വനിതാ ലോകകപ്പില്‍ 10 രാജ്യങ്ങളുമാണ് പങ്കെടുക്കുക. മെല്‍ബണ്‍ ക്രിക്കറ്റ് ഗ്രൗണ്ടിലാണ് ഇരുവിഭാഗങ്ങളുടെയും ഫൈനല്‍. വനിതാ സെമിഫൈനലുകള്‍ സിഡ്‌നി ക്രിക്കറ്റ് ഗ്രൗണ്ടില്‍ നടക്കുമ്പോള്‍ പുരുഷ സെമിഫൈനലുകള്‍ സിഡ്‌നി ക്രിക്കറ്റ് ഗ്രൗണ്ടിലും അഡ്‌ലെയ്ഡിലുമായി നടക്കും.

ലിംഗസമത്വത്തിന്റെ ഭാഗമായി 2020ലെ ട്വന്റി20 ലോകകപ്പില്‍ പുരുഷന്‍മാര്‍ക്കും സ്ത്രീകള്‍ക്കും ഒരേ സമ്മാനത്തുക നല്‍കുമെന്നും ഐ.സി.സി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

The #T20WorldCup fixtures were announced today. Mark your calendars!

FULL LIST ⬇️https://t.co/A0ZzCvQgL3 pic.twitter.com/yMrxZcsEtn

— ICC (@ICC) January 29, 2019