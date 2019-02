തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിച്ചാൽ രാജ്യത്തെ എല്ലാ കർഷകരുടെയും കടങ്ങൾ എഴുതിത്തള്ളും :രാഹുൽ ഗാന്ധി

പട്ന : വൻ പ്രഖ്യാപനവുമായി കോൺഗ്രസ്സ് അദ്ധ്യക്ഷൻ രാഹുൽ ഗാന്ധി. ലോക്‌സഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിച്ചാൽ രാജ്യത്തെ എല്ലാ കർഷകരുടെയും കടങ്ങൾ എഴുതിത്തള്ളുമെന്ന് പട്‍നയിൽ നടത്തിയ കോൺഗ്രസ് റാലിയിൽ രാഹുൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു. രാജ്യത്ത് എല്ലാവർക്കും മിനിമം വേതനം ഉറപ്പാക്കുമെന്ന പ്രഖ്യാപനത്തിന് പിന്നാലെയാണ് പുതിയ വാഗ്‌ദാനവുമായി രാഹുൽ രംഗത്തെത്തിയത്.

R Gandhi: Modi ji, you said you'll provide 2 Crore jobs every yr. Did anyone receive jobs? No.I had promised farm loan will be waived off within 10 days in MP, Chhattisgarh&Rajasthan. If Congress comes to power at centre,Patna University will be given status of central university pic.twitter.com/5yd6DjHEUl

— ANI (@ANI) February 3, 2019