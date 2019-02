ഏറ്റുമുട്ടല്‍ : മാവോയിസ്റ്റുകളെ വധിച്ചു

റായ്പൂര്‍: ഏറ്റുമുട്ടലിലൂടെ മാവോയിസ്റ്റുകളെ വധിച്ചു. ഛത്തീസ്ഗഡിലെ ബീജാപൂരിൽ അബുജമാദിലെ ഇന്ദ്രാവതി നദിയുടെ തീരത്ത് വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ 11 മണിയോടെ ഉണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലില്‍ 10 മാവോയിസ്റ്റുകളെയാണ് വധിച്ചത്. ഇവരില്‍ നിന്ന് ആയുധങ്ങള്‍ പിടിച്ചെടുത്തുവെന്നും കൂടുതല്‍ മാവോയിസ്റ്റുകള്‍ക്കായി പ്രദേശത്ത് തെരച്ചില്‍ തുടരുകയാണെന്നും പോലീസ് അറിയിച്ചു.

SP Bijapur Mohit Garg: 10 Naxals neutralised in an encounter with STF & DRG in Bijapur, 11 weapons recovered #Chhattisgarh pic.twitter.com/OxmHGGpcmL

— ANI (@ANI) February 7, 2019