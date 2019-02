ഹൈദരാബാദ്-ലണ്ടന്‍ വിമാനം രക്ഷപ്പെട്ടത് തലനാരിഴയ്ക്ക് വൈറലായി വീഡിയോ

കാറ്റ് ശക്തമായി വീശുമ്പോള്‍ റണ്‍വേയില്‍ വിമാനമിറക്കുക എന്നത് പൈലറ്റുമാരെ സംബന്ധിച്ചോളം ഏറെ ശ്രമകരമായ ഒരു കാര്യമാണ്. പലപ്പോഴും വിമാനത്താവളങ്ങളില്‍ നിന്ന് അത്തരത്തിലുള്ള ഞെട്ടിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങള്‍ക്ക് സോഷ്യല്‍ മീഡിയ വഴി വന്‍ പ്രചാരവും ലഭിക്കാറുണ്ട്. സമാന രീതിയില്‍ ലാന്‍ഡിങ്ങിനിടെ നിലത്തിടിച്ച് വീണ്ടും പൊങ്ങി പറന്ന ബ്രിട്ടീഷ് എയര്‍വേസിന്റെ ഹൈദരാബാദ് – ലണ്ടന്‍ വിമാനം നൂലിഴയ്ക്ക് രക്ഷപെട്ടത് വന്‍ ദുരന്തത്തില്‍ നിന്നായിരുന്നു. ലോകത്തെ സുപ്രധാന വ്യോമഗതാഗത കേന്ദ്രമായ ഹീത്രൂ വിമാനത്താവളത്തില്‍ ഇറങ്ങാന്‍ ഒരുങ്ങുകയായിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷ് എയര്‍വേസിന്റെ 276 വിമാനമാണ് അപകടത്തില്‍ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടത്.

We are live now on our Elite Channel from #Heathrow and witnessed this insane #TOGA ! Well done pilot! @British_Airways #BA276 #StormErik pic.twitter.com/WMEvJ4P387

— BIG JET TV (@BigJetTVLIVE) February 8, 2019