ശ്രീ​ന​ഗ​ര്‍: ഭീ​ക​ര​രു​ടെ ഗ്ര​നേ​ഡ് ആ​ക്ര​മ​ണത്തിൽ നിരവധി പേർക്ക് പരിക്ക്. ജ​മ്മു കാ​ഷ്മീ​ലെ ശ്രീ​ന​ഗ​റി​ലലെ ലാ​ല്‍ ചൗ​ക്കി​ൽ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ചയുണ്ടായ ആക്രമണത്തിൽ പ​തി​നൊ​ന്നു പേ​ര്‍​ക്കാണ് പരിക്കേറ്റത്. ഇ​തി​ല്‍ ഏ​ഴു പേ​ര്‍ പോ​ലീ​സു​കാ​രും സി​ആ​ര്‍​പി​എ​ഫ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​മാരും ഉൾപ്പെടുന്നു. ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​നു​ശേ​ഷം ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ന്ന​തി​നു മുന്പ് ഭീ​ക​ര​ര്‍ വീ​ണ്ടും ഗ്ര​നേ​ഡ് എ​റി​ഞ്ഞു. പ​രി​ക്കേ​റ്റ​വ​രെ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ല്‍ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ചു. ഭീ​ക​ര​ര്‍​ക്കാ​യി തെ​ര​ച്ചി​ല്‍ തുടരുന്നു.

Jammu and Kashmir: A grenade attack on CRPF party has occurred near Palladium lane at Lal Chowk, Srinagar. The area has been cordoned off. More details awaited. (Visuals deferred by unspecified time) pic.twitter.com/NNFC0FtT6n

— ANI (@ANI) February 10, 2019