വനിതാ 20 –20: കലാശ പോരാട്ടത്തിൽ തോൽവി ഏറ്റുവാങ്ങി ഇന്ത്യ

ഹാമിൽട്ടൺ : ന്യൂസിലൻഡിനെതിരായ വനിതാ 20 –20യിലും വിജയിക്കാനാവാതെ ഇന്ത്യ. ആവേശം നിറഞ്ഞ കലാശ പോരാട്ടത്തിൽ 2 റണ്‍സിനായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ പരാജയം. ന്യൂസിലൻഡ് ഉയർത്തിയ 162 റണ്‍സ് വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടര്‍ന്ന ഇന്ത്യക്ക് 4 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില്‍ 159 റണ്‍സ് എടുക്കുവാനെ സാധിച്ചൊള്ളു.

Nothing beats getting your hands on the trophy! 3-0 series victory, well done WHITE FERNS! 🏆🏆🏆#NZvIND #culturescombined #whitewash pic.twitter.com/u8FSHzpQYT

— WHITE FERNS (@WHITE_FERNS) February 10, 2019