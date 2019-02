കച്ചവടസ്ഥാപനത്തില്‍ സ്ഫോടനം – നിരവധി മരണം

ലക്നൗ: യുപിയിലെ കച്ചവടസ്ഥാപനത്തിലുണ്ടായ സ്ഫോടനത്തില്‍ 10 പേര്‍ മരിച്ചു. ആറ് പേരെയോളം ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഉത്തര്‍പ്രദേശ് ഭാദോഹിയില്‍ റോത്ത ബസാറില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന കച്ചവടസ്ഥാപനത്തിലാണ് പൊട്ടിത്തെറിയുണ്ടാവുന്നത്. ഉടമയടക്കം സ്ഫോടനത്തില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

കലിയാര്‍ മന്‍സൂരി എന്നയാളുടെ സ്ഥാപനത്തിലാണ് സ്ഫോടനം ഉണ്ടായത്. കടയുടമയായ മരണപ്പെട്ട മന്‍സൂരി അനധികൃതമായി പടക്കനിര്‍മാണം നടത്തിയിരുന്നതായി നാട്ടുകാര്‍ ആരോപിക്കുന്നുണ്ട്. സ്ഫോടനത്തിന് കാരണമെന്തെന്ന് അന്വേഷിക്കുമെന്ന് അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു.

കടയുടമയുടെ അല്ലാതെ സ്ഫോടനത്തില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ട മറ്റ് രണ്ട് മൂന്ന് പേരുടെ മൃതദേഹവും തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

Bhadohi: 10 people dead after an explosion in a two-storey building. Rescue operations underway. Police say, 'The building was a carpet factory. We have information that fire-crackers were being made here illegally. Investigation is underway'. pic.twitter.com/eCqXEuDir7

— ANI UP (@ANINewsUP) February 23, 2019