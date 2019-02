ചി​റ്റ​ഗോം​ഗ്: വി​മാ​നം റാ​ഞ്ചാ​ന്‍ ശ്ര​മം. ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശി​ന്‍റെ തു​റ​മു​ഖ ന​ഗ​ര​മാ​യ ചി​റ്റ​ഗോം​ഗി​ല്‍​നി​ന്നും ധാ​ക്ക വ​ഴി ദു​ബാ​യി​ലേ​ക്കു​പോ​കാ​നു​ള്ള ബിമാന്‍ ബംഗ്ലാദേശ് എയര്‍ലൈന്‍സിന്‍റെ വി​മാ​ന​മാ​ണ് റാ​ഞ്ചാ​ന്‍ ശ്ര​മി​ച്ച​ത്. സം​ഭ​വ​ത്തെ തു​ട​ര്‍​ന്ന് വി​മാ​നം ചിറ്റഗോങ്ങിലെ ഷാ അമാനത്ത് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തില്‍ അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി ഇറക്കി. യാത്രക്കാരെ വിമാനത്തില്‍ നിന്ന് ഒഴിപ്പിക്കുന്നു.

റാഞ്ചല്‍ ശ്രമത്തിനിടെ ഒരു വിമാനക്കമ്പനി ജീവനക്കാരന് വെടിയേറ്റു. വിമാനത്തിനുള്ളില്‍ ആയുധധാരികള്‍ തുടരുന്നതായിട്ടാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. പൊലീസും ദ്രുതകര്‍മ്മ സേനയും സംഭവസ്ഥലത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ശ്രമം പരാജയപ്പെടുത്തിയെന്നാണ് പോലീസിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന വിവരം. വി​മാ​ന​ത്തി​ല്‍ ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശ് എം​പി​യു​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന തരത്തിലുള്ള റിപ്പോര്‍ട്ടും പുറത്തു വരുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ അറിവായിട്ടില്ല.

Bangladesh Police have surrounded Dhaka-Dubai flight "Biman BG 147". Attempt to hijack this flight was made at Shah Amanat International Airport in Chattogram. All passengers have disembarked. More details awaited https://t.co/8vJ7pO1t65

