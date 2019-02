ന്യൂ ഡൽഹി : ഡൽഹിക്ക് പൂര്‍ണ സംസ്ഥാന പദവി നല്‍കണമെന്ന ആവശ്യം നടപ്പാക്കുന്നതുവരെ അനിശ്ചിതകാല നിരാഹാര സമരം പ്രഖ്യാപിച്ച ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്‌രിവാളിനെതിരെ വിമർശനവുമായി മുൻ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം ഗൗതം ഗംഭീര്‍.

More than 2 crore people in Delhi…thousand problems.. and what a solution… Another CM @ArvindKejriwal special DHARNAA.. Shame !

