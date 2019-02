യുഎഇയിലെ ആ വിമാനത്തില്‍ സംഭവിച്ചതെന്ത്; വീഡിയോ

അബുദാബി: കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച ഇത്തിഹാദ് എയര്‍വെയ്‌സിന്റെ വിമാനത്തില്‍ കയറിയ യാത്രക്കാരെല്ലാം ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു. കാരണം ഇവൈ 303 എന്ന ആ വിമാനത്തില്‍ യാത്രക്കാര്‍ക്കായി ആരും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരു സമ്മാനം അധികൃതര്‍ ഒരുക്കിയിരുന്നു.

എന്താണന്നെല്ലേ. കുവൈറ്റിന്റെ ദേശീയ ദിനാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി മിയാമി ഓഫീഷ്യന്‍ ക്യു -8 ഉം അഹമ്മദ് അല്‍ മാന്‍സോറിയും ആണ് വിമാനത്തില്‍ എത്തിയത്. അവര്‍ യാത്രക്കാരോടൊപ്പം പാട്ടും തമാശകളുമായി ചിലവഴിക്കുന്ന നിമിഷങ്ങളായിരുന്നു വീഡിയോയില്‍. എയര്‍ലൈന്‍ അധികൃതര്‍ തങ്ങളുടെ ഔദ്യോഗിക ട്വിറ്റര്‍ പേജില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്തതാണ് ഈ വീഡിയോ.

ദേശസ്‌നേഹവും സന്തോഷവും നിറഞ്ഞ ആ വീഡിയോയില്‍ കുവൈത്തിന്റെ പതാക കൈകളിലേന്തി യാത്രക്കാര്‍ ഗായകരോടൊപ്പം സന്തോഷം പങ്കിടുന്നതും കാണാം. നമ്മുടെ വീട്ടിലും സമൂഹത്തിലും എല്ലാവരും സന്തോഷവാന്മാരായി ഇരിക്കണമെന്നും യു എ ഇയും കുവൈറ്റും ഒറ്റ ഹൃദയമാണെന്നും ഞങ്ങളുടെ സന്തോഷം നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുകയാണെന്നും വീഡിയോയില്‍ പറയുന്നുണ്ട്. ഗായകരോടൊപ്പമിരുന്ന് ആഹ്ലാദം പങ്കിടുന്ന കുട്ടികളെയും അവരുടെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ പകര്‍ത്താന്‍ ശ്രമിക്കുന്നവരേയും ഒക്കെ വീഡിയോയില്‍ കാണാം. കുവൈറ്റിന് ദേശീയദിന ആശംസകള്‍ നേര്‍ന്നുകൊണ്ടാണ് വീഡിയോ അവസാനിക്കുന്നത്.

In celebration of #KuwaitNationalDay tomorrow, we joined forces with @MiamiOfficialQ8 and @ahmedalmansori to surprise and delight our passengers on board 🇰🇼🇦🇪 pic.twitter.com/EOiFftabJ9

— Etihad Airways (@EtihadAirways) February 24, 2019