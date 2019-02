ചാലഞ്ച് തിരിച്ചടിച്ചു: മോദിയുടെ എംഎ ഡിഗ്രി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് സോണിയയുടെയും രാഹുലിന്റെയും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെല്ലുവിളി

മോദിയുടെ ഡിഗ്രി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെല്ലുവിളിച്ച കോൺഗ്രസ്സ് വക്താവിനെ വെട്ടിലാക്കി മോദിയുടെ എംഎ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത ശേഷം സോണിയയുടെയും രാഹുലിന്റെയും പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെല്ലുവിളിച്ചു യുവാവ്. ഇതാ മോദിയുടെ എം എ ഡിഗ്രിസർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ഞാൻ രാഹുലിന്റെയും സോണിയയുടെയും ഡിഗ്രി സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെല്ലുവിളിക്കുന്നു എന്നാണ് യുവാവിന്റെ ട്വീറ്റ്.

Dear @JhaSanjay

I am posting the MA degree of PM Modi

Now I am challenging Rahul Gandhi & Sonia Gandhi to post their Degree

I await your response with high expectations on this #DegreeFitHaiChallenge pic.twitter.com/o6W1uqxEAu

— Rishi Bagree 🇮🇳 (@rishibagree) May 24, 2018