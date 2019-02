ബെംഗളൂരു : ഓസ്‌ട്രേലിയക്കെതിരായ രണ്ടാം 20-20 മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് കനത്ത തോൽവി. ഏഴ് വിക്കറ്റ് ജയവുമായാണ് ഓസ്‌ട്രേലിയ പരമ്പര 2-0ന് സ്വന്തമാക്കിയത്. ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ഇന്ത്യ 20 ഓവറിൽ നാല് വിക്കറ്റു നഷ്ടത്തിൽ 190 റൺസ് നേടിയപ്പോൾ, മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിന് ഇറങ്ങിയ ഓസീസ് രണ്ട് പന്തുകള്‍ ബാക്കിനില്‍ക്കേ മൂന്ന് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില്‍ വിജയ ലക്‌ഷ്യം മറികടന്നു.

2nd T20I. It's all over! Australia won by 7 wickets https://t.co/qqJihg093t #IndvAus

സെഞ്ചുറി നേടിയ മാക്സ്‌വെല്ലിന്റെ(113) തകർപ്പൻ ബാറ്റിംഗ് ആണ് ഓസ്‌ട്രേലിയയുടെ ജയം അനായാസമാക്കിയത്. കെ എല്‍. രാഹുല്‍ (47), വിരാട് കോലി (38 പന്തില്‍ 72), എം എസ്. ധോണി (23 പന്തില്‍ 40) എന്നിവരുടെ ബാറ്റിംഗ് ഇന്ത്യയെ ഭേദപ്പെട്ട സ്‌കോറിലെത്തിച്ചു.

An outstanding knock of 113* from Maxwell guides the visitors to a 7-wkt victory in the second T20I.

Australia win the series 2-0 #INDvAUS pic.twitter.com/CAdMFQdBa5

— BCCI (@BCCI) February 27, 2019