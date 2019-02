മുന്‍ ശ്രീലങ്കന്‍ ക്രിക്കറ്റ് ടീം ക്യാപ്റ്റന്‍ സനത് ജയസൂര്യയെ ഐ.സി.സി രണ്ട് വര്‍ഷത്തേക്ക് വിലക്കി. ഐ.സി.സിയുടെ അഴിമതി വിരുദ്ധ ചട്ടം ലംഘിച്ചതിനാണ് നടപടി. ക്രിക്കറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യത്തിലും ഇടപെടരുതെന്ന് പറഞ്ഞാണ് ജയസൂര്യയെ ഐ.സി.സി വിലക്കിയത്.

അഴിമതി സംബന്ധിച്ച അന്വേഷണവുമായി സഹകരിച്ചില്ല, അന്വേഷണത്തിന് തടസ്സം സൃഷ്ടിച്ചു എന്നീ കാരണങ്ങള്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ജയസൂര്യക്കെതിരെ ഇത്തരമൊരു നടപടി. ജയസൂര്യ ദേശീയ ടീമിന്റെ സെലക്ഷന്‍ കമ്മിറ്റി ചെയര്‍മാനായിരുന്ന കാലത്തെ ശ്രീലങ്കന്‍ ക്രിക്കറ്റിലെ അഴിമതിയെ കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണവുമായി സഹകരിച്ചില്ല എന്നതാണ് ആരോപണം. അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ജയസൂര്യ തന്റെ മൊബൈല്‍ ഫോണും സിം കാര്‍ഡും അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് കൈമാറിയില്ല എന്നതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ നടപടിക്ക് കാരണം.

BREAKING: Sanath Jayasuriya has been charged with two counts of breaching the ICC Anti-Corruption Code.

Full details: https://t.co/O4kTg0b1j2 pic.twitter.com/1bJsTg9WTP

— ICC (@ICC) October 15, 2018