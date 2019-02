ശ്രീ നഗർ : ജമ്മു കാശ്മീരിൽ ജമാ അത്തെ ഇസ്ലാമിക്ക് നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തി കേന്ദ്രം. സംഘടനെയെ നിയമ വിരുദ്ധമായി പ്രഖ്യാപിച്ചതായി കേന്ദ്രസർക്കാർ അറിയിച്ചു.

Under section 3 of Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, Central Government declares the Jamaat-e-Islami (JeI), Jammu and Kashmir as an "unlawful association". pic.twitter.com/74hNtFwZFP

— ANI (@ANI) February 28, 2019