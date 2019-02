അഭിനന്ദനെ നാളെ വിട്ടയ്ക്കുമെന്ന്‍ പാക് പ്രധാനമന്ത്രി

ഇസ്ലാമാബാദ് : ഇന്ത്യന്‍ വ്യോമസേന വിംഗ് കമാൻഡർ അഭിനന്ദന്‍ വര്‍ത്തമാനെ നാളെ വിട്ടയ്ക്കുമെന്നു പാക് പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാൻ ഖാൻ. പാക് പാർലമെന്റ് സംയുക്ത സമ്മേളനത്തിലാണ് ഇക്കാര്യം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. സമാധാന സന്ദേശമായാണ് തീരുമാനം. കാര്യങ്ങൾ കൈവിട്ടു പോകാൻ പാടില്ലെന്നും,കാശ്‌മീർ വിഷയം പ്രധാനമെന്നും

ഇമ്രാൻ ഖാൻ അറിയിച്ചു.

Pakistan Prime Minister Imran Khan: As a peace gesture we are releasing Wing Commander Abhinandan tomorrow. pic.twitter.com/J0Attb6KDC

— ANI (@ANI) February 28, 2019