കശ്മിരില്‍ മൂന്നു ഭീകരരെ സൈന്യം വളഞ്ഞു

ശ്രീനഗര്‍: കശ്മിരില്‍ വീണ്ടു ഭീകരരും സൈന്യവും തമ്മില്‍ വീണ്ടും ഏറ്റുമുട്ടല്‍. കശ്മിരിലെ കുപ്‌വാരയിലാണ് ഏറ്റുമുട്ടല്‍ നടക്കുന്നത്. കുപ്‌വാരയിലെ ഹന്‍ദ്‌വാരയിുലാണ് ഏറ്റുമുട്ടല്‍ ഉണ്ടായത്. അതേസമയം മൂന്നു ഭീകരരെ സൈന്യം വളഞ്ഞതായാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. ഏറ്റുമുട്ടലിന്റെ കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല.

#JammuAndKashmir : Encounter underway between terrorists and security forces in Kupwara district's Handwara area. Two to three terrorists believed to be trapped. More details awaited.

