പാകിസ്ഥാന്റെ പിടിയിലായ വ്യോമസേന വെെമാനികള്‍ വിംഗ് കമാന്‍ഡര്‍ അഭിനന്ദന്‍ വര്‍ദ്ധമാന്റെ ധൈര്യത്തെ പ്രശംസിച്ച്‌ കായികതാരം സാനിയ മിര്‍സ. ‘അഭിനന്ദന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം. എല്ലാ അര്‍ത്ഥത്തിലും താങ്കള്‍ ഞങ്ങളുടെ ഹീറോയാണ്. നിങ്ങളേയും നിങ്ങളുടെ ധെെര്യത്തെയും വ്യക്തി പ്രഭാവത്തെയും രാജ്യം സല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു’വെന്ന് സാനിയ കുറിച്ചു. അഭിനന്ദന്‍ പാകിസ്ഥാന്റെ പിടിയിലായതിന് ശേഷം യാതൊരുവിധ പ്രതികരണവും സാനിയ നടത്തിയിരുന്നില്ല. ഇത് വൻ പ്രതിഷേധത്തിനാണ് വഴിയൊരുക്കിയത്. ഷൊയ്ബ് മാലിക്കിന്റെ ട്വീറ്റിനെതിരെയും സോഷ്യല്‍ മീഡിയിയില്‍ വൻ വിമർശനം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഹമാരാ പാക്കിസ്ഥാന്‍ സിന്ദാബാദ്’എന്നായിരുന്നു ഷൊയ്ബ് ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചത്. ഇതോടെ സാനിയ മി‌ര്‍സ മറുപടി പറയണമെന്ന് ആവശ്യവുമായി ചിലര്‍ രംഗത്ത് വരികയുണ്ടായി.

Welcome back Wing Commander Abhinandan .. you are our HERO in the truest sense.. The country salutes you and the bravery and dignity you have shown 🇮🇳 #Respect #WelcomeBackAbinandan Jai Hind

