ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ഇന്ത്യന്‍ വിങ് കമാന്‍ഡര്‍ അഭിനന്ദനെ മാതൃരാജ്യത്ത് തിരിച്ചെത്തിയതിനെ തുടര്‍ന്ന് എ​ഐ​സി​സി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഉ​മ്മ​ൻ ചാ​ണ്ടി മു​ൻ ക്രി​ക്ക​റ്റ് താ​ര​വും കോ​ണ്‍​ഗ്ര​സ് മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ന​വ​ജ്യോ​ത് സിം​ഗ് സി​ദ്ദു​വി​നു ട്വിറ്ററിലൂടെ ന​ന്ദി അറിയിച്ചിരുന്നു. അഭിനന്ദനെ തിരിച്ചെത്തിക്കാന്‍ ന​വ​ജ്യോ​ത് സിം​ഗ് സി​ദ്ദു​വി​ന്‍റെ സ​ത്യ​സ​ന്ധ​മാ​യ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഇ​മ്രാ​ൻ ഖാ​ന്‍റെ ന​ല്ല മ​ന​സി​നും ന​ന്ദി എ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം ട്വി​റ്റ​റി​ൽ കു​റി​ച്ച​ത്. ഇ​ന്ത്യ​യും പാ​കി​സ്ഥാ​നും ഇ​ട​യി​ൽ സ​മാ​ധാ​നം പു​ല​രു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷ​യെ​ന്നും ഉ​മ്മ​ൻ ചാ​ണ്ടി ട്വീ​റ്റ് ചെ​യ്തു

അതേസമയം അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ ട്വീറ്റിന് മറുപടിയുമായി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് സി​ദ്ദു . മു​തി​ർ​ന്ന നേ​താ​വാ​യ ഉ​മ്മ​ൻ ചാ​ണ്ടി​യു​ടെ വാ​ക്കു​ക​ൾ ത​നി​ക്ക് കൂ​ടു​ത​ൽ ധൈ​ര്യം പ​ക​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് സി​ദ്ദു പ​റ​ഞ്ഞു. അ​തേ​സ​മ​യം, ഉ​മ്മ​ൻ ചാ​ണ്ടി ന​ന്ദി​യ​ർ​പ്പി​ക്കാ​നു​ണ്ടാ​യ സി​ദ്ദു​വി​ന്‍റെ ഒൗ​ദ്യോ​ഗി​ക ഇ​ട​പെ​ട​ൽ എ​ന്താണെന്ന് വ്യ​ക്ത​മ​ല്ല.

#WelcomeHomeAbhinandan – Thanks to genuine efforts of @sherryontopp and the goodwill gesture from @ImranKhanPTI. Yes, courage is contagious and I hope peace will ensue on both sides of the border. pic.twitter.com/S3g2pC7TvH

