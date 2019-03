ന്യൂഡല്‍ഹി : ബാലാകോട്ടില്‍ ഭീകരക്യാമ്പിന് നേരെയുണ്ടായ വ്യോമസേനയുടെ സര്‍ജിക്കല്‍ സ്ട്രെെക്കില്‍ എത്ര ഭീകരവാദികളെ വധിച്ചു എന്നതില്‍ ഔദ്ധ്യോഗികമായ കണക്ക് സര്‍ക്കാരിന്‍റെ പക്കല്‍ ഇല്ലെന്ന് കേന്ദ്ര പ്രതിരോധ മന്ത്രി നിര്‍മല സീതരാമന്‍ . ഈ കാര്യത്തില്‍ . വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞതാണ് ഇന്ത്യന്‍ നിലപാടെന്നും അവര്‍ വ്യക്തമാക്കി.

Defence Minister Nirmala Sitharaman on IAF #AirStrike: There is no relationship between the airstrike and elections. It was based upon intelligence inputs on terrorist activities in Pakistan, to be unleashed against India. It was not a military action. pic.twitter.com/P48pfqQPPi

— ANI (@ANI) March 5, 2019