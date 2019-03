ആദ്യഘട്ട സ്ഥാനാർത്ഥി പട്ടിക പുറത്തിറക്കി കോൺഗ്രസ്

ന്യൂ ഡൽഹി : ലോകസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനായുള്ള 15 സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ ആദ്യഘട്ട പട്ടിക പുറത്തിറക്കി കോൺഗ്രസ്. ഗുജറാത്തിലെ നാലും,യുപിയിലെ പതിനൊന്നും സീറ്റുകളിലെ സ്ഥാനാർത്ഥികളെയാണ് തീരുമാനിച്ചത്. സോണിയ ഗാന്ധി റായ്ബറേലിയിലും,രാഹുൽ ഗാന്ധി അമേഠിയിലും,സൽമാൻ ഖുർഷീദ് ഫറൂദാബാദിലും മത്സരിക്കും.

Congress releases first list of 15 candidates for Lok Sabha elections. 11 from Uttar Pradesh and 4 from Gujarat. Sonia Gandhi to contest from Rae Bareli and Rahul Gandhi to contest from Amethi. pic.twitter.com/PZI4TlJfC6

— ANI (@ANI) March 7, 2019