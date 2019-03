കൊൽക്കത്ത : പൊട്ടാസ്യം നൈട്രേറ്റുമായി ചരക്കുവാഹനം പിടിച്ചെടുത്തു. കൊല്‍ക്കത്തയിലെ ചിറ്റ്പൂരില്‍ ശനിയാഴ്ച പുലര്‍ച്ചെ ബിടി റോഡിലുള്ള പാലത്തിന് സമീപത്ത് നിന്നാണ് വാഹനംപിടികൂടിയത്. സ്ഫോടക വസ്തുക്കള്‍ നിര്‍‌മ്മിക്കുന്നതിന് ഉപയോ​ഗിക്കുന്ന ആയിരം കിലോ പൊട്ടാസ്യം നൈട്രേറ്റ് 27 ബാ​ഗുകളിലായാണ് വാഹനത്തിനുള്ളില്‍ ഉണ്ടായിരുന്നത്.

West Bengal Special Task Force (STF): 1000 kg of explosive substance (Potassium Nitrate) recovered (in 27 gunny bags) from two people- Indrajit Bhui and Padmolochon Dey -travelling in a vehicle from Odisha to North 24 Parganas district in West Bengal today. Both arrested. pic.twitter.com/PDeJfewcjJ

