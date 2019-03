ശ്രീനഗർ : പുൽവാമയിൽ ഭീകരർ സൈനികനെ വെടിവെച്ച് കൊലപ്പെടുത്തി. വീടിനു സമീപത്തു വെച്ചാണ് സൈനികന് വെടിയേറ്റത്. ഭീകർക്കായുള്ള തിരച്ചിൽ സൈന്യം തുടങ്ങി.

Jammu and Kashmir: A 25-year old man has been shot dead by terrorists outside his house at Pingleena village in south Kashmir’s Pulwama. A joint team of Army and SOG has launched a cordon and search operation in the area to nab the assailants. pic.twitter.com/b9JxFzgDHz

