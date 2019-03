ന്യൂ​ഡ​ല്‍​ഹി : ​തദേ​ശീ​യ​മാ​യി വി​ക​സി​പ്പി​ച്ച ടാ​ങ്ക് വേ​ധ മി​സൈ​ൽ(മാൻ പോർട്ടബിൾ ആന്റി ടാങ്ക് ഗൈഡഡ് മിസൈൽ-MP ATGM ) വിജയകരമായി പരീക്ഷിച്ച് ഇന്ത്യ. രാ​ജ​സ്ഥാ​ന്‍ മ​രു​ഭൂ​മി​യി​ല്‍ വ്യാഴാഴ്ച ന​ട​ത്തി​യ രണ്ടാം പരീക്ഷണമാണ് വി​ജ​യിച്ചത്. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച നടത്തിയ ആ​ദ്യ പ​രീ​ക്ഷ​ണവും വി​ജ​യ​മാ​യി​രു​ന്നു. ഡി​ആ​ര്‍​ഡി​ഒ നി​ര്‍​മി​ച്ച മ​നു​ഷ്യ നി​യ​ന്ത്രി​ത ടാ​ങ്ക് വേ​ധ മി​സൈൽ സൈ​നി​ക​ര്‍​ക്ക് എ​ടു​ത്തു കൊ​ണ്ട് പോ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​ന്‍ സാധിക്കും​. ശ​ത്രു സേ​ന​യു​ടെ ടാ​ങ്കു​ക​ള്‍​ക്ക് നേരെ സൈ​ന്യ​ത്തി​ന് അ​നാ​യാ​സ​മാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​ന്‍ ക​ഴി​യു​ന്ന രീതിയിലാണ് മിസൈലിന്റെ രൂപകൽപ്പന.

Pictures of the successful trial of the Man Portable Anti Tank Guided Missile (MP-ATGM) being developed for infantry troops of the Army. The DRDO carried out the trial of the missile with 2-3 km strike range last night in Rajasthan desert. pic.twitter.com/M6xCKsmiHh

