ന്യൂ ഡൽഹി : ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനായുള്ള സ്ഥാനാർഥി പട്ടിക ഔദ്യോഗികമായി പുറത്തിറക്കി കോൺഗ്രസ്. കേരളത്തിലെ നാല് മണ്ഡലങ്ങൾ ഒഴിച്ചിട്ടു 12 ഇടങ്ങളിലെ സ്ഥാനാർത്ഥികളെയാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

Congress releases fourth list of 27 candidates (12 Kerala, 7 Uttar Pradesh, 5 Chhattisgarh, 2 Arunachal Pradesh and 1 Andaman & Nicobar islands) for the upcoming Lok Sabha polls. pic.twitter.com/E47vi4a8mt

ആകെ 27പേരടങ്ങുന്ന പട്ടികയാണ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. കേരളത്തോടൊപ്പം ഉത്തർപ്രദേശ്,ഛത്തിസ്ഗഡ്‌,അരുണാചൽ പ്രദേശ്, കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശമായ ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപ്‌ എന്നിവിടങ്ങളിലെ സ്ഥാനാർഥികളെയും പ്രഖ്യാപിച്ചു.

Shashi Tharoor to contest from Thiruvananthapuram constituency (Kerala) and former Arunachal Pradesh CM, Nabam Tuki to contest from Arunachal West constituency. https://t.co/REIV2Wh9ht

